Маткапитал на первого ребёнка с 1 февраля вырастет до 524,5 тысячи рублей

Материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других решено повысить на 8,4% с 1 февраля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. Кабмин подготовил постановление об индексации ряда пособий и выплат по уровню инфляции после распоряжения президента Владимира Путина.

"Так, пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребёнка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки", — уточнили в Минтруде.

Согласно сообщению, маткапитал на первого ребёнка составит 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей. В случае если семья не получала материнский капитал на первого ребёнка, размер доплаты при рождении второго ребёнка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребёнка, составит 168,6 тысячи рублей.