Маткапитал на первого ребёнка с 1 февраля вырастет до 524,5 тысячи рублей
Размер выплаты при рождении второго ребёнка составит 693,1 тысячи рублей.
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Материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других решено повысить на 8,4% с 1 февраля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. Кабмин подготовил постановление об индексации ряда пособий и выплат по уровню инфляции после распоряжения президента Владимира Путина.
"Так, пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребёнка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки", — уточнили в Минтруде.
Согласно сообщению, маткапитал на первого ребёнка составит 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей. В случае если семья не получала материнский капитал на первого ребёнка, размер доплаты при рождении второго ребёнка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребёнка, составит 168,6 тысячи рублей.
Ранее Путин предложил правительству повысить пенсии на 8,6%. Он поручил правительству провести необходимые процедуры и принять решение.
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