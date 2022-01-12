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Маткапитал на первого ребёнка с 1 февраля вырастет до 524,5 тысячи рублей

Размер выплаты при рождении второго ребёнка составит 693,1 тысячи рублей.

12 января, 16:59

Фото © Pexels

Материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других решено повысить на 8,4% с 1 февраля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. Кабмин подготовил постановление об индексации ряда пособий и выплат по уровню инфляции после распоряжения президента Владимира Путина.

"Так, пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребёнка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки", — уточнили в Минтруде.

Согласно сообщению, маткапитал на первого ребёнка составит 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей. В случае если семья не получала материнский капитал на первого ребёнка, размер доплаты при рождении второго ребёнка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребёнка, составит 168,6 тысячи рублей.

Минтруд: Средний размер пенсии после индексации составит 18 984 рубля

Минтруд: Средний размер пенсии после индексации составит 18 984 рубля

Ранее Путин предложил правительству повысить пенсии на 8,6%. Он поручил правительству провести необходимые процедуры и принять решение.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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