Адвокат любовницы Павла Грудинина пришла сегодня на судебное слушание по иску совхоза имени Ленина к Ксении Кутюхиной с аксессуарами и украшениями стоимостью в миллионы рублей. Одна только сумка Hermes Birkin из кожи крокодила явно обошлась владелице не менее чем в 2,7 миллиона рублей. Очевидно, что услуги такого юриста не могут стоить дёшево.

Юрист также надела часы и бриллиантовое кольцо, которые тоже стоят по несколько миллионов рублей. При этом пассия Грудинина Ксения Кутюхина баснословных заработков не имеет. Видимо, судебные расходы оплатит сам "красный" олигарх из своего кармана. Вот только большая часть его финансов — это то, что он приобрёл разными методами, находясь в кресле директора совхоза имени Ленина.