Замглавы МИД Грушко: США и их союзники добиваются тотального превосходства во всех средах
Речь идёт также о космосе и киберпространстве, отметил замминистра.
Александр Грушко. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
США и их союзники пытаются добиться тотального превосходства во всех сферах, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
"В своём военном строительстве США и их союзники пытаются добиться превосходства во всех операционных средах (используя натовский язык). Это суша, воздушное пространство, морские пространства, а теперь космос и киберпространство. На всех возможных театрах военных действий", — пояснил Грушко.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал непростыми прошедшие сегодня в Бельгии переговоры по гарантиям безопасности с РФ. Он озвучил темы обсуждения, среди которых были вступление Украины в альянс, взаимное ограничение вооружений и взаимное возобновление работы миссий в Москве и Брюсселе.
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