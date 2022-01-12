Замглавы МИД Грушко: США и их союзники добиваются тотального превосходства во всех средах

США и их союзники пытаются добиться тотального превосходства во всех сферах, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.

"В своём военном строительстве США и их союзники пытаются добиться превосходства во всех операционных средах (используя натовский язык). Это суша, воздушное пространство, морские пространства, а теперь космос и киберпространство. На всех возможных театрах военных действий", — пояснил Грушко.