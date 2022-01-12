Замглавы МИД Грушко: Расширение НАТО создаёт неприемлемые риски, которым Россия будет противостоять
Высокопоставленный дипломат напомнил, что в 1997 году в двери альянса стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с Россией. Это Польша.
Александр Грушко. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Расширение Североатлантического альянса на восток несёт в себе неприемлемые риски, которым Москва будет противостоять. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО. По словам дипломата, этот фактор серьёзным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе.
"Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с Россией, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину. Это серьёзным образом также ухудшает нашу безопасность и создаёт для неё неприемлемые риски, которым мы будем противостоять", — указал Грушко.
Ранее Лайф сообщал, что в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
По итогам переговоров НАТО отказалось идти на компромисс в вопросах принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. По словам Столтенберга, союзники "готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО". При этом альянс призвал Москву к уважению суверенитета и территориальной целостности всех соседей и предупредил, что в случае эскалации на Украине он может усилить своё присутствие на территории восточных союзников.
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