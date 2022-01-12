Замглавы МИД Грушко: Расширение НАТО создаёт неприемлемые риски, которым Россия будет противостоять

Расширение Североатлантического альянса на восток несёт в себе неприемлемые риски, которым Москва будет противостоять. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО. По словам дипломата, этот фактор серьёзным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе.

"Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с Россией, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину. Это серьёзным образом также ухудшает нашу безопасность и создаёт для неё неприемлемые риски, которым мы будем противостоять", — указал Грушко.