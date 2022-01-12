"Оно учтено": Россия ещё думает над предложением НАТО восстановить работу дипмиссий
РФ приостановила работу постпредства при альянсе в Брюсселе с 1 ноября.
МИД РФ. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В МИД РФ заявили, что предложение НАТО о возобновлении работы дипломатической миссии организации в Москве и Брюсселе учтено, однако Россия пока не давала свой ответ относительно этой инициативы. Так там отреагировали на слова генсека альянса Йенса Столтенберга о желании снова открыть постпредства в Москве и Брюсселе.
"Оно учтено. Ответа российская сторона пока не дала", — приводит ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.
Напомним, с 1 ноября Россия приостановила работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекратилась также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел Сергей Лавров заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.
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