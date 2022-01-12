В МИД РФ заявили, что предложение НАТО о возобновлении работы дипломатической миссии организации в Москве и Брюсселе учтено, однако Россия пока не давала свой ответ относительно этой инициативы. Так там отреагировали на слова генсека альянса Йенса Столтенберга о желании снова открыть постпредства в Москве и Брюсселе.