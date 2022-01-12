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"Оно учтено": Россия ещё думает над предложением НАТО восстановить работу дипмиссий

РФ приостановила работу постпредства при альянсе в Брюсселе с 1 ноября.

12 января, 16:14
<p>МИД РФ. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

МИД РФ. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В МИД РФ заявили, что предложение НАТО о возобновлении работы дипломатической миссии организации в Москве и Брюсселе учтено, однако Россия пока не давала свой ответ относительно этой инициативы. Так там отреагировали на слова генсека альянса Йенса Столтенберга о желании снова открыть постпредства в Москве и Брюсселе.

"Оно учтено. Ответа российская сторона пока не дала", — приводит ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.

Столтенберг: НАТО чётко заявило о желании вновь открыть миссию в Москве

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Напомним, с 1 ноября Россия приостановила работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекратилась также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел Сергей Лавров заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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