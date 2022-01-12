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Телеведущего Михаила Зеленского планируют похоронить на Троекуровском кладбище

Когда тело журналиста доставят на родину, не сообщается.

12 января, 16:06
<p>Михаил Зеленский © Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/c/Russia1/videos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Россия-1"</a></p>

Михаил Зеленский © Кадр из видео YouTube / "Россия-1"

Телеведущего Михаила Зеленского, который внезапно умер во время отдыха в Доминикане, намерены похоронить на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении семьи журналиста.

"Михаила планируется похоронить на Троекуровском кладбище", — отметил собеседник агентства.

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Напомним, телеведущий Михаил Зеленский умер минувшей ночью во время отпуска с женой в Доминиканской Республике. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Журналисту было всего 46 лет.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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