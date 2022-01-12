Телеведущего Михаила Зеленского планируют похоронить на Троекуровском кладбище
Когда тело журналиста доставят на родину, не сообщается.
Михаил Зеленский © Кадр из видео YouTube / "Россия-1"
Телеведущего Михаила Зеленского, который внезапно умер во время отдыха в Доминикане, намерены похоронить на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении семьи журналиста.
"Михаила планируется похоронить на Троекуровском кладбище", — отметил собеседник агентства.
Напомним, телеведущий Михаил Зеленский умер минувшей ночью во время отпуска с женой в Доминиканской Республике. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Журналисту было всего 46 лет.
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