"Похищенный" подмосковный депутат Юрий Бабич нашёлся в СК
По словам адвоката семьи, ему позвонили следователи и сообщили, что мужчина находится у них.
Юрий Бабич. Фото © VK / Юрий Бабич
Пропавший депутат из подмосковного Волоколамска Юрий Бабич оказался в отделении СКР в Раменском на допросе в качестве свидетеля по уголовному делу. Об этом Лайфу рассказал адвокат семьи Андрей Алёшкин.
"Мне позвонил следователь Фадеев СК городского округа Раменское и сказал, что Юрий Бабич является свидетелем по уголовному делу в отношении Артёма Любимова и находится у них", — сказал Алёшкин.
При этом он отметил, что сотрудники не стали отвечать на его вопросы по поводу протокола о задержании Бабича на территории другого городского округа без уведомления местных правоохранителей. Также, по его словам, Бабичу не разрешили позвонить родным, чтобы сообщить о случившимся.
"СК по городу Раменское грубо нарушает право на защиту Бабича Юрия. Ранее повестки ему о вызове не направлялись, основания для привода Бабича у следствия не было", — сказал адвокат.
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Как сообщили адвокату правоохранители, сейчас Юрий уже освобождён. Также юрист добавил, что 15 января запланированы следственные действия, в которых примут участие он и сам депутат.
Ранее о похищении подмосковного депутата Юрия Бабича заявила его жена. По словам Екатерины, супруга увезли четверо неизвестных в гражданском, когда их машину остановили сотрудники ГИБДД.
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