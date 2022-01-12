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"Похищенный" подмосковный депутат Юрий Бабич нашёлся в СК

По словам адвоката семьи, ему позвонили следователи и сообщили, что мужчина находится у них.

12 января, 16:20
<p>Юрий Бабич. Фото © <a href="https://vk.com/photo165877978_457244275" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Юрий Бабич</a></p>

Юрий Бабич. Фото © VK / Юрий Бабич

Пропавший депутат из подмосковного Волоколамска Юрий Бабич оказался в отделении СКР в Раменском на допросе в качестве свидетеля по уголовному делу. Об этом Лайфу рассказал адвокат семьи Андрей Алёшкин.

"Мне позвонил следователь Фадеев СК городского округа Раменское и сказал, что Юрий Бабич является свидетелем по уголовному делу в отношении Артёма Любимова и находится у них", — сказал Алёшкин.

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При этом он отметил, что сотрудники не стали отвечать на его вопросы по поводу протокола о задержании Бабича на территории другого городского округа без уведомления местных правоохранителей. Также, по его словам, Бабичу не разрешили позвонить родным, чтобы сообщить о случившимся.

"СК по городу Раменское грубо нарушает право на защиту Бабича Юрия. Ранее повестки ему о вызове не направлялись, основания для привода Бабича у следствия не было", — сказал адвокат.

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Как сообщили адвокату правоохранители, сейчас Юрий уже освобождён. Также юрист добавил, что 15 января запланированы следственные действия, в которых примут участие он и сам депутат.

Ранее о похищении подмосковного депутата Юрия Бабича заявила его жена. По словам Екатерины, супруга увезли четверо неизвестных в гражданском, когда их машину остановили сотрудники ГИБДД.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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