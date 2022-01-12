"Похищенный" подмосковный депутат Юрий Бабич нашёлся в СК

Пропавший депутат из подмосковного Волоколамска Юрий Бабич оказался в отделении СКР в Раменском на допросе в качестве свидетеля по уголовному делу. Об этом Лайфу рассказал адвокат семьи Андрей Алёшкин.

"Мне позвонил следователь Фадеев СК городского округа Раменское и сказал, что Юрий Бабич является свидетелем по уголовному делу в отношении Артёма Любимова и находится у них", — сказал Алёшкин.

При этом он отметил, что сотрудники не стали отвечать на его вопросы по поводу протокола о задержании Бабича на территории другого городского округа без уведомления местных правоохранителей. Также, по его словам, Бабичу не разрешили позвонить родным, чтобы сообщить о случившимся.

"СК по городу Раменское грубо нарушает право на защиту Бабича Юрия. Ранее повестки ему о вызове не направлялись, основания для привода Бабича у следствия не было", — сказал адвокат.

Как сообщили адвокату правоохранители, сейчас Юрий уже освобождён. Также юрист добавил, что 15 января запланированы следственные действия, в которых примут участие он и сам депутат.