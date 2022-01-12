Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 января возобновит рейсы из Москвы в Алма-Ату, однако полёты будут осуществляться пока по скорректированному расписанию, говорится в сообщении авиаперевозчика.

"Аэрофлот" с 14 января возобновляет ежедневные регулярные рейсы Москва – Алматы – Москва. В связи с действующими ограничениями на территории Республики Казахстан рейсы в Алматы будут временно выполняться по скорректированному графику", — сообщила компания.

Так, рейс из российской столицы отправится в 02:35 ночи, а приземлится воздушное судно в аэропорту Алма-Аты в 10:30, обратный вылет планируется на 12:00, а прибытие в Москву — на 14:00.