"Аэрофлот" с 14 января возобновит рейсы из Москвы в Алма-Ату
В эти выходные самолёты из РФ снова начнут летать также в Актобе, Костанай и Караганду.
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Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 января возобновит рейсы из Москвы в Алма-Ату, однако полёты будут осуществляться пока по скорректированному расписанию, говорится в сообщении авиаперевозчика.
"Аэрофлот" с 14 января возобновляет ежедневные регулярные рейсы Москва – Алматы – Москва. В связи с действующими ограничениями на территории Республики Казахстан рейсы в Алматы будут временно выполняться по скорректированному графику", — сообщила компания.
Так, рейс из российской столицы отправится в 02:35 ночи, а приземлится воздушное судно в аэропорту Алма-Аты в 10:30, обратный вылет планируется на 12:00, а прибытие в Москву — на 14:00.
Ранее в авиакомпании "Аэрофлот" заявляли, что уже в эти выходные будут возобновлены рейсы из Москвы в три города Казахстана — Актобе, Костанай и Караганду. При этом также отмечалось, что из-за действующих ограничений на территории Казахстана рейсы будут временно выполняться по скорректированному графику. Это касается и полётов в Нур-Султан с 12 по 18 января, которые были возобновлены с 10 января.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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