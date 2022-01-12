Любовница Павла Грудинина может лишиться квартиры в совхозе имени Ленина
Недвижимость женщина приобрела по заниженной стоимости, сделку заключил с ней политик в обход акционеров предприятия.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Пассия Павла Грудинина присвоила себе квартиру за счёт совхоза имени Ленина, утверждают акционеры подмосковного предприятия. Иск к Ксении Кутюхиной уже рассматривает Арбитражный суд Московской области. С женщины требуют вернуть недвижимость обратно, а от суда — признать сделку недействительной.
Как сообщается, в 2016 году, будучи руководителем совхоза имени Ленина, Грудинин продал по заниженной стоимости Кутюхиной и её брату квартиру, принадлежащую сельхозпредприятию, — всего за 8,8 млн рублей. Тогда как рыночная цена объекта составляла 12,4 млн рублей. Разница в 3,6 млн рублей и есть ущерб компании, говорится в иске.
Ранее Лайф писал, что против Кутюхиной уже подан иск с требованием вернуть элитную квартиру в Москве. Женщина приобрела жилплощадь у совхоза имени Ленина, перечислив 33,8 миллиона рублей, однако рыночная стоимость недвижимости составляла 42,1 миллиона рублей. Всего Грудинина обвиняют в расхищении имущества совхоза имени Ленина на 300 млн рублей. Он продавал имущество организации своим близким и подставным фирмам по низкой стоимости. В 2018 году суд уже признал недействительной сделку, по которой участок площадью 33 га отошёл по смехотворной цене под застройку торгового центра.
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