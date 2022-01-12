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Любовница Павла Грудинина может лишиться квартиры в совхозе имени Ленина

Недвижимость женщина приобрела по заниженной стоимости, сделку заключил с ней политик в обход акционеров предприятия.

12 января, 12:21
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пассия Павла Грудинина присвоила себе квартиру за счёт совхоза имени Ленина, утверждают акционеры подмосковного предприятия. Иск к Ксении Кутюхиной уже рассматривает Арбитражный суд Московской области. С женщины требуют вернуть недвижимость обратно, а от суда — признать сделку недействительной.

Как сообщается, в 2016 году, будучи руководителем совхоза имени Ленина, Грудинин продал по заниженной стоимости Кутюхиной и её брату квартиру, принадлежащую сельхозпредприятию, — всего за 8,8 млн рублей. Тогда как рыночная цена объекта составляла 12,4 млн рублей. Разница в 3,6 млн рублей и есть ущерб компании, говорится в иске.

Апелляционный суд счёл законной оценку принадлежащих Грудинину акций совхоза имени Ленина

Апелляционный суд счёл законной оценку принадлежащих Грудинину акций совхоза имени Ленина

Ранее Лайф писал, что против Кутюхиной уже подан иск с требованием вернуть элитную квартиру в Москве. Женщина приобрела жилплощадь у совхоза имени Ленина, перечислив 33,8 миллиона рублей, однако рыночная стоимость недвижимости составляла 42,1 миллиона рублей. Всего Грудинина обвиняют в расхищении имущества совхоза имени Ленина на 300 млн рублей. Он продавал имущество организации своим близким и подставным фирмам по низкой стоимости. В 2018 году суд уже признал недействительной сделку, по которой участок площадью 33 га отошёл по смехотворной цене под застройку торгового центра.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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