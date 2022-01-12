Любовница Павла Грудинина может лишиться квартиры в совхозе имени Ленина

Пассия Павла Грудинина присвоила себе квартиру за счёт совхоза имени Ленина, утверждают акционеры подмосковного предприятия. Иск к Ксении Кутюхиной уже рассматривает Арбитражный суд Московской области. С женщины требуют вернуть недвижимость обратно, а от суда — признать сделку недействительной.

Как сообщается, в 2016 году, будучи руководителем совхоза имени Ленина, Грудинин продал по заниженной стоимости Кутюхиной и её брату квартиру, принадлежащую сельхозпредприятию, — всего за 8,8 млн рублей. Тогда как рыночная цена объекта составляла 12,4 млн рублей. Разница в 3,6 млн рублей и есть ущерб компании, говорится в иске.