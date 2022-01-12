Шаманка Батыр назвала лучшие гадания на старый Новый год и обряд для исполнения желаний

Заглянуть в будущее, чтобы увидеть там своего суженого, ряженую, карьеру или ребёнка, было интересно людям во все времена. Шаманка Батыр в беседе с Лайфом назвала самые проверенные гадания на старый Новый год, а ещё поделилась обрядом для исполнения желаний.

"Выбегаем с 13-го на 14-е число в полночь на дорогу и у первого встречного мужчины спрашиваем имя. Какое имя у этого мужчины, такое имя будет у твоего мужа. Это может быть мама с мальчиком идти, парень молодой, дедушка. Неважно. Главное, чтобы был мужского пола. Также мужчины могут выйти на улицу и подойти к первой встречной девушке", — поделилась секретами гадания шаманка.

Ещё один способ предсказания судьбы: нужно скомкать бумагу и на подносе либо большой плоской тарелке зажечь её. Когда она сгорит до конца, этот пепел, остающийся в форме смятой бумаги, нужно скомкать, а потом эту форму сохранить. Затем необходимо зажечь свечу и держать этот поднос с пеплом между свечой и стеной так, чтобы на стене появилась тень этого пепла, а дальше нужно смотреть. Что получилось в этих образах, такая судьба и ожидает, поделилась шаманка.

"Третье: пишем на листочках описания женихов, невест. Например, блондин/ка, брюнет/ка, высокий/ая, умный/ая. Кладём эти бумажки под подушку и спим. Утром, когда просыпаетесь, засовываете руку, достаёте оттуда листочек и читаете, кто вам достанется", — рассказала собеседница Лайфа.

Батыр также рассказала о ещё одном обряде, предназначенном для исполнения желаний. По её словам, с 13 на 14 января в 00:00 часов нужно набрать в стакан воды из-под крана. Зажечь спичку, загадать желание и постараться, чтобы она догорела прямо чуть ли не до конца, а потом бросить её в этот стакан, после чего нужно загадать три желания и оставить это до утра. А с утра до 12 часов содержимое надо вылить в раковину.