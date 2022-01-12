Россия озабочена стремлением НАТО понизить потолок применения ядерного оружия
В МИД РФ указали и на полную деградацию системы контроля над вооружениями, которая произошла по вине США и их партнёров.
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Россия серьёзно озабочена стремлением НАТО понизить потолок применения ядерного оружия. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
"В своём военном строительстве США и их союзники пытаются добиться превосходства во всех операционных средах: суша, воздушное и морское пространства. Теперь космос и киберпространство, на всех возможных театрах военных действий. Концептуально, оперативно и технически понижается потолок для применения ядерного оружия. Мы видим, что в сценарии различных учений вводится ядерный компонент, это тоже вызывает у нас самую серьёзную озабоченность", — поделился дипломат.
Также Грушко указал на полную деградацию системы контроля над вооружениями. Он напомнил, что всё началось с выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Затем они не разрешили странам НАТО ратифицировать соглашение по адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), которое, по словам российского дипломата, было призвано стать "краеугольным камнем европейской безопасности". Грушко упомянул Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который, по его выражению "пал под ударами администрации США", а буквально в прошлом году был серьёзно подорван и режим Договора по открытому небу (ДОН).
России и НАТО необходимо зафиксировать границы линии соприкосновения в неизменном виде, прежде чем приступать к реализации мер по снижению напряжённости, отметил Грушко.
"Нам говорят: давайте сразу приступим к каким-то мероприятиям по деэскалации. Это совершенствование инструментов, механизмов предотвращения опасных инцидентов, отвод учений от границ соприкосновения Россия – НАТО на какую-то согласованную глубину. Но для того чтобы приступить практически к этим мероприятиям, надо по крайней мере зафиксировать в неизменном виде эту границу соприкосновения", — резюмировал представитель МИД РФ.
Ранее Лайф сообщал, что в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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