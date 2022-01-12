Россия озабочена стремлением НАТО понизить потолок применения ядерного оружия

Россия серьёзно озабочена стремлением НАТО понизить потолок применения ядерного оружия. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.

"В своём военном строительстве США и их союзники пытаются добиться превосходства во всех операционных средах: суша, воздушное и морское пространства. Теперь космос и киберпространство, на всех возможных театрах военных действий. Концептуально, оперативно и технически понижается потолок для применения ядерного оружия. Мы видим, что в сценарии различных учений вводится ядерный компонент, это тоже вызывает у нас самую серьёзную озабоченность", — поделился дипломат.

Также Грушко указал на полную деградацию системы контроля над вооружениями. Он напомнил, что всё началось с выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Затем они не разрешили странам НАТО ратифицировать соглашение по адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), которое, по словам российского дипломата, было призвано стать "краеугольным камнем европейской безопасности". Грушко упомянул Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который, по его выражению "пал под ударами администрации США", а буквально в прошлом году был серьёзно подорван и режим Договора по открытому небу (ДОН).

России и НАТО необходимо зафиксировать границы линии соприкосновения в неизменном виде, прежде чем приступать к реализации мер по снижению напряжённости, отметил Грушко.