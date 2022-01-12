Молот ведьм: Итоги переговоров Россия – НАТО, зачем Столтенберг пришёл с судейским колотилом Политолог Айк Халатян — о результатах встречи российских дипломатов и военного блока и о прогнозе развития ситуации. 12 января, 15:49 Заседание Совета Россия – НАТО в Брюсселе. Фото © Shutterstock

В Брюсселе состоялся второй раунд переговоров по вопросу требования Россией гарантий безопасности от США и американских союзников по НАТО. Как и после переговоров между РФ и США в Женеве 9–10 января, никаких конкретных результатов в ходе заседания Совета Россия – НАТО достичь не удалось. Примечательно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пришёл на переговоры с судейским молотком, словно намекая, за кем должно быть последнее слово и кто должен быть главным в идущем процессе.

С одной стороны, Россия и НАТО договорились восстановить работу своих миссий в Москве и Брюсселе, но, как сообщил по итогам переговоров Столтенберг, между переговорщиками остались существенные разногласия по Украине и евробезопасности. В ответ на главное требование Москвы — отказ от членства Украины в НАТО — Столтенберг заявил, что только Украина и 30 стран НАТО могут решать, станет ли эта страна членом альянса или нет, и что Россия не имеет права вето.

Слова генсека НАТО созвучны заявлению официального представителя кабмина Германии Штеффена Хебештрайта, который сегодня сказал, что сейчас не обсуждается вступление Украины в какой-либо альянс, но при этом он подчеркнул, что "каждая страна может сама решать, в какой союз она хочет вступать, в тесной координации с конкретным альянсом". Что фактически означает отказ даже западноевропейских стран от каких-либо письменных гарантий России о нерасширении НАТО на восток.

Впрочем, отсутствие конкретных договорённостей на Совете Россия – НАТО (а до этого на переговорах в Женеве) неудивительно. Позиции сторон настолько диаметрально противоположны, а ставки подняты так высоко, что любая уступка будет расценена другой стороной как признак слабости, как готовность к ещё большим уступкам.

В теории реальным компромиссом мог бы стать откат Украины к ситуации до Майдана, отказ Киева от антироссийской политики и возобновление полноценного сотрудничества с Москвой, а также законодательно закреплённый отказ Украины от членства в НАТО. Однако всем понятно, что на практике это невозможно. Украинские власти не готовы выполнять даже Минские соглашения по Донбассу, а Запад не хочет давить на них в этом вопросе и требовать от Киева соблюдать подписанные им же соглашения. При том что эти соглашения были достигнуты при посредничестве Германии и Франции — якобы одних из самых заинтересованных в нормальных отношениях с Россией европейских стран, чей бизнес несёт довольно существенные потери из-за конфронтации с Москвой.

США (а говоря Запад, надо понимать, что европейские страны НАТО являются сателлитами Вашингтона и не готовы открыто идти против воли лидера альянса) не для того столько лет готовились к смене геополитических приоритетов Украины и использованию её в борьбе с Россией, чтобы просто так отказаться от своих планов. Тем более что, по мнению американских стратегов, любой исход ситуации будет в интересах США и негативно отразится на России.

Отказ Москвы от силового решения украинского вопроса означает сохранение очага напряжённости у границ России с потенциальным переносом её внутрь нашей страны и подготовка почвы для смены власти и фактически новой геополитической капитуляции Москвы (как это случилось по итогам холодной войны). В случае же начала Россией силовой операции, даже при её успешном исходе, Запад будет пытаться сделать Украину "новым Афганистаном". При этом обеспечив полную лояльность Европы и пытаясь повлиять на внутриполитическую ситуацию в России уже жёсткими экономическими санкциями.

И как показал пример президента Украины Владимира Зеленского, после победы на выборах отказавшегося от своих предвыборных обещаний и послушно продолжившего курс Петра Порошенко, никто не даст украинским властям свернуть с антироссийских рельсов. При этом американские кураторы украинской власти эффективно пресекают любые попытки прихода к власти сил или лиц, настроенных лояльно к России и готовых вести политику, исходя из национальных интересов самой Украины.

Вообще, Минские соглашения, судьба Януковича в результате посредничества Запада во время Майдана, ядерная сделка с Ираном наглядно показывают, насколько "надёжны" гарантии и соглашения с Западом. И России следует не забывать об этом. Ведь если через несколько лет после подписания соглашения о нераспространении НАТО на восток новый президент США решит, что это соглашение не совпадает с национальными интересами Америки и противоречит "желанию" народов Украины и Грузии, то Москва окажется в гораздо более плохой ситуации, чем сейчас, и с более ограниченными возможностями силовым путём ответить на эти враждебные шаги (за несколько лет альянс существенно повысит возможности ВС Украины противодействовать ответным шагам России, а сознание украинского общества окончательно будет отформатировано).

И поэтому, даже не желая войны с Украиной, российское руководство будет вынуждено сделать тяжёлый выбор: поверить в очередной раз обещаниям НАТО (по всей вероятности, даже не письменным) не расширяться на восток и не использовать украинскую территорию против России, или взять вопрос своей безопасности в собственные руки и окончательно закрыть антироссийский проект на Украине. Даже несмотря на временный конфликт с Европой и серьёзные экономические потери (при этом отказ от жёстких шагов в отношении Украины в последние годы всё равно не привёл к отмене санкций и нормализации отношений с Западом).

Авторы Айк Халатян