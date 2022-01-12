Господин "деколонизатор": Почему в Казахстане министром назначен русофоб и организатор "языковых патрулей", которому запрещён въезд в Россию Политолог Дмитрий Родионов — о том, что, судя по назначению Аскара Умарова, который называет Россию "немытой" и "рашкой", а также презирает 9 Мая, русофобии в Казахстане не убавится. 12 января, 11:34 Фото © Shutterstock

Президент только начавшего приходить в себя от беспрецедентных потрясений Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал реформы, которые должны помочь нейтрализовать последствия погромов и исключить их повторение в будущем.

Реформа ждёт в первую очередь правоохранительные органы Казахстана. Им обеспечат правовую защиту, ужесточив наказание за нападение на силовиков, повысят зарплату. Токаев также намерен помешать сращиванию религиозного экстремизма с криминалом.

Президент призвал олигархов делиться с народом. По его словам, в связи с риском необоснованного вывода капитала за рубеж необходимо проверить вывод средств отдельных финансово-промышленных групп.

Токаев также призвал заморозить зарплаты депутатов, членов правительства и глав местных администраций, в то время как у других работников бюджетной сферы зарплаты должны расти. Он отметил, что при устройстве на госслужбу процветают коррупция и формализм. По его словам, в этом вопросе следует придерживаться принципов меритократии, чтобы госслужба была доступна каждому гражданину.

Наконец, президент Казахстана поручил создать специальный фонд, который будет заниматься помощью образованию, здравоохранению и другим социальным инициативам. Правительству также поручено разработать меры по повышению доходов населения и предотвращению бедности.

Надо отметить, что изменения и впрямь серьёзные. Многие эксперты уже заговорили об ударе по всей кланово-коррупционной системе, созданной Елбасы, о фактическом переучреждении государства.

Казалось бы, человек провёл самую серьёзную работу над ошибками, сделал глубокие выводы…

Впрочем, это на первый взгляд. При глубоком изучении можно прийти к выводу, что всё это — борьба со следствием, а не с причиной. Предложенные реформы не несут в себе особого содержания. Да, есть попытки снизить цены на ГСМ, но нет попыток сделать так, чтобы они не повышались в будущем. Есть попытки укрепить правоохранительные органы для купирования протестов, но нет попыток сделать так, чтобы протесты не возникали. Главной причиной произошедшего является полуколониальный характер экономики страны, в которой полными хозяевами ощущают себя западные ТНК. Пока это так — всегда будут бедность, коррупция и протесты. Предложенные реформы напоминают борьбу с симптомами, а не с болезнью.

Ничего не сказано о противодействии западным НКО. Стоит напомнить, что Казахстан — последняя страна на постсоветском пространстве (не считая стран победивших "цветных революций"), где открыто работают Сорос, NED и другие деструктивные силы. Получается, урок прошёл даром.

Наконец, похоже, у власти нет осознания глубины раскола общества. В первую очередь речь идёт о положении русских и русскоязычных, которые, напомню, в протестах не участвовали не потому, что поддерживают власть, а потому, что не считают себя частью общества, не являются полноценными гражданами государства.

Многие думали, что после произошедшего, тем более учитывая помощь России, которая спасла не только власть Токаева, но и, возможно, его жизнь, казахстанский лидер откажется от дискриминационной по отношению к русским политики строительства мононационального государства.

Неожиданно даже для скептиков президент назначает новым министром информации бывшего вице-министра того же ведомства, то есть участвовавшего в разработке прежней националистической политики Аскара Умарова.

Это, как говорят, "патентованный" националист и русофоб. Его называют координатором печально известных "языковых патрулей", он давно и последовательно выступает за ликвидацию российских СМИ в Казахстане, против русского языка. Его деятельность в РФ оценена по заслугам — ему запрещён въезд в нашу страну.

Он также прославился, когда, будучи назначенным гендиректором "Казинформа", представил стране своё видение карты Казахстана, на которой в состав страны вошли территории России, Китая и Узбекистана. Тогда разразился скандал и карта была отовсюду удалена, Умаров же попытался оправдаться в традиционной русофобской манере: "В бывшей метрополии пытаются вести себя на правах хозяина. Нам элементарно не дают провести деколонизацию сознания".

А вот ещё его высказывания, которые стоило бы издавать отдельным сборником.

"Мы обогнали русню опять! Прощай, немытая рассия!"

"Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны. И скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит".

"Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный, будто в совок попал! В крови у них что ли?"

"Казахам-чернорусам стоит задуматься: оставаться с рашкой или с цивилизованным миром".

"Чернорусы, не желающие вернуться домой, а защищающие свои узкие субэтнические интересы, есть главная угроза на пути возрождения и развития казахского этноса. И главное: этот субэтнос без чести и совести, как, впрочем, и все обрусевшие инородцы".

"В Казахстане идеология всеобщей дружбы народов — это идеология лишь переходного периода. На сегодня эффективность демонстрирует лишь национализм, причём вне зависимости от этнической составляющей".

"Казахский национализм по своей природе неопасен и позитивен. Ибо в нашем понимании это государственничество, подлинный патриотизм".

"Почему бы не культивировать в наших русских школах образ русских солдат из освободительной армии последнего казахского хана Кенесары, которые погибли, сражаясь против царской армии! А известные из рассказов Маркова "чала-казаки", бывшие крепостные, принявшие казахский быт и сопротивлявшиеся Российской империи?"

И "прекрасное" по поводу 9 Мая: "Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?"

И как понимать это назначение? Благодарность русским регионам, которые не стали участвовать в расшатывании казахстанской государственности, создавать Павлодарскую или Петропавловскую народные республики? Или благодарность Москве за спасение?

Возможно, что-то в стране и поменяется, но не для русских. Политика нациестроительства, начатая Назарбаевым, продолжится. Причём, похоже, в ещё более ускоренном режиме. Очевидно, победившие элиты видят в усилении русского фактора и влияния Москвы опасность не менее серьёзную, чем вмешательство Запада или религиозный экстремизм.

Так нужно ли было нам спасать режим в Казахстане, только исходя из того, что пришедший ему на смену был бы хуже? Вопрос риторический.

Впрочем, в России некоторые уже поспешили объяснить назначение Умарова необходимостью для Токаева "компромисса" с националистами.

— Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту. Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные, наверняка тщательно продуманные и запланированные, компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане, — пишет глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Что ж, блажен, кто верует. Однако что-то подсказывает, что скорее Урал потечёт в обратную сторону, а в степях Казахстана расцветут кокосовые пальмы, чем власти этой страны откажутся от национализма. Назарбаев фактически отстранён от власти, но заложенный им фундамент, похоже, останется надолго. А значит, не за горами новые потрясения для страны.

Авторы Иванов Алексей