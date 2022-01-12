Грушко: Нужно принудить власти Киева к безусловному выполнению Минских соглашений

Деэскалация на Украине возможна, если Киев будет выполнять Минские соглашения. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО, где обсуждался в том числе украинский вопрос.

"Здесь наша позиция абсолютно понятная: деэскалация возможна. Прежде всего нужно принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению Минских соглашений, которые являются частью международного права", — сказал высокопоставленный дипломат.