Грушко: Нужно принудить власти Киева к безусловному выполнению Минских соглашений
Только в этом случае, как указал дипломат, не будет "никакой угрозы ни безопасности Украины, ни её территориальной целостности".
Александр Грушко. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Деэскалация на Украине возможна, если Киев будет выполнять Минские соглашения. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО, где обсуждался в том числе украинский вопрос.
"Здесь наша позиция абсолютно понятная: деэскалация возможна. Прежде всего нужно принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению Минских соглашений, которые являются частью международного права", — сказал высокопоставленный дипломат.
Только в этом случае, как указал Грушко, не будет "никакой угрозы ни безопасности Украины, ни её территориальной целостности".
Ранее Лайф сообщал, что в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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