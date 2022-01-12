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Опубликовано видео полёта первого построенного с нуля российского ракетоносца Ту-160М

На кадрах видно, как самолёт взлетает, выполняет трюки и приземляется. Экипаж тестировал воздушное судно в течение получаса.

12 января, 17:12

Стратегический ракетоносец Ту-160М. Фото © Объединённая авиастроительная корпорация

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в организацию "Ростех", опубликовала видеозапись первого полёта стратегического ракетоносца Ту-160М на своём ютуб-канале.

На ролике видно, что самолёт взлетает, выполняет трюки и приземляется. К слову, в воздухе новый ракетоносец провёл 30 минут. Воздушное судно тестировалось на высоте 600 метров, где экипаж лётчиков-испытателей ПАО "Туполев" выполнял манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе.

Минобороны получит два стратегических ракетоносца Ту-160М

Минобороны получит два стратегических ракетоносца Ту-160М

Ту-160 — самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт с изменяемой геометрией крыла. Программа воспроизводства этих воздушных судов в модернизированном облике Ту-160М была развёрнута по решению президента России Владимира Путина. Новый самолёт сохраняет внешний облик, но создаётся на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий. Ранее Лайф рассказывал, что 12 января на аэродроме Казанского авиационного завода совершил первый полёт вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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