Грушко назвал главный императив для России в переговорах с НАТО

НАТО должно предоставить юридические гарантии нерасширения альянса на восток, это основной пункт для российской стороны в отношениях с Североатлантическим блоком, заявил замглавы МИД Александр Грушко по итогам встречи Совета Россия – НАТО.

"Мы об этом сегодня прямо говорили, что это элемент, который должен в любом случае присутствовать, это абсолютный императив — прекращение политики "открытых дверей" и предоставление РФ юридических гарантий дальнейшего непродвижения НАТО на восток", — отметил замминистра