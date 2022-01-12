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Грушко назвал главный императив для России в переговорах с НАТО

По его словам, альянс должен прекратить политику "открытых дверей" для новых участников.

12 января, 17:20

Фото © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

НАТО должно предоставить юридические гарантии нерасширения альянса на восток, это основной пункт для российской стороны в отношениях с Североатлантическим блоком, заявил замглавы МИД Александр Грушко по итогам встречи Совета Россия – НАТО.

"Мы об этом сегодня прямо говорили, что это элемент, который должен в любом случае присутствовать, это абсолютный императив — прекращение политики "открытых дверей" и предоставление РФ юридических гарантий дальнейшего непродвижения НАТО на восток", отметил замминистра

Замглавы МИД Грушко: США и их союзники добиваются тотального превосходства во всех средах

Замглавы МИД Грушко: США и их союзники добиваются тотального превосходства во всех средах

Ранее Лайф сообщал, что в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал непростыми прошедшие переговоры.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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