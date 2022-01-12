Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 10 ноября

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в марте 2022 года достигла 85,09 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE на 19:51 (мск).

Как уточняется, на 19:54 по московскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне 85,02 доллара за баррель (+1,55%). В последний раз цена фьючерса превышала 85 долларов 10 ноября 2021 года.