Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 10 ноября
За день её стоимость на Лондонской бирже ICE подросла на полтора процента.
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Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в марте 2022 года достигла 85,09 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE на 19:51 (мск).
Как уточняется, на 19:54 по московскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне 85,02 доллара за баррель (+1,55%). В последний раз цена фьючерса превышала 85 долларов 10 ноября 2021 года.
А до этого средняя цена нефти Urals в 2021 году достигла трёхлетнего максимума. По сравнению с прошлым годом её стоимость выросла более чем на 27 долларов за баррель.
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