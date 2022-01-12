Замглавы МИД Грушко: Чехия знает, что нужно сделать для выхода из списка недружественных стран
Республика оказалась в этом перечне после дипломатического скандала из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице. Местные власти бездоказательно обвинили в этом Россию.
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Чехия знает, что необходимо сделать для улучшения отношений с Россией, чтобы её исключили из списка недружественных стран. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
"В Чехии знают, что надо сделать", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, что весной 2021 года Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, российские спецслужбы якобы могут быть причастны к происшествию во Врбетице. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность, однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
В результате в середине мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Но на днях новоиспечённый министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что намерен искать путь разморозки отношений с Россией. Он отметил, что в последние десять лет Прага и Москва обмениваются только дипломатическими нотами. По мнению Липавского, политики двух государств должны возобновить очные консультации.
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