Замглавы МИД Грушко: Чехия знает, что нужно сделать для выхода из списка недружественных стран

Чехия знает, что необходимо сделать для улучшения отношений с Россией, чтобы её исключили из списка недружественных стран. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.

"В Чехии знают, что надо сделать", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В результате в середине мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Но на днях новоиспечённый министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что намерен искать путь разморозки отношений с Россией. Он отметил, что в последние десять лет Прага и Москва обмениваются только дипломатическими нотами. По мнению Липавского, политики двух государств должны возобновить очные консультации.