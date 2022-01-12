Вирусолог Чумаков спрогнозировал кульминацию пандемии ковида

Россию ждёт очередная волна коронавирусной инфекции, которую подстегнёт распространение штамма "омикрон". Это станет кульминацией пандемии, заявил доктор биологических наук член-корреспондент РАН Пётр Чумаков.

Но большого числа смертей от ковида ждать уже не придётся, обнадёжил вирусолог. Благодаря такому положению дел должен сформироваться стойкий коллективный иммунитет. И болезнь перейдёт в категорию рядовых сезонных инфекций.

"Так же, как и другие коронавирусы, которые составляют 15% всех простудных заболеваний у человека. Это будет просто ещё один коронавирус, который вызывает такие заболевания", — приводит слова профессора РИА ФАН.

По словам Чумакова, есть пациенты, которые заражаются коронавирусом повторно. Это связано с особенностями иммунитета. Однако даже в таком случае болезнь не будет протекать в тяжёлой форме.