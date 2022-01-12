Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков
Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Группа сенаторов-демократов в США представила законопроект о новых санкциях против РФ в случае обострения на Украине, который предполагает введение рестрикций против российского президента Владимира Путина. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам Сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).
В проект также включены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также три российские финансовые организации. Кроме того, в документе предлагается ввести санкции против российского внешнего долга и запретить американцам любые транзакции с его участием. Проект также предполагает санкции против газопровода "Северный поток – 2", его подрядчиков и операторов.
"Сенатор Менендес во главе 25 своих коллег-демократов представил "Акт по защите суверенитета Украины", — говорится в сообщении на сайте комитета.
Как отмечается в заявлении, предложение "посылает чёткий сигнал" о готовности США добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации ситуации вокруг Незалежной.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик выразил мнение, что с помощью санкций и дипломатических последствий администрация США "пытается заболтать" важнейший для России вопрос о гарантиях безопасности.
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