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Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков

Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной.

12 января, 18:05
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<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Группа сенаторов-демократов в США представила законопроект о новых санкциях против РФ в случае обострения на Украине, который предполагает введение рестрикций против российского президента Владимира Путина. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам Сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).

В проект также включены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также три российские финансовые организации. Кроме того, в документе предлагается ввести санкции против российского внешнего долга и запретить американцам любые транзакции с его участием. Проект также предполагает санкции против газопровода "Северный поток – 2", его подрядчиков и операторов.

"Сенатор Менендес во главе 25 своих коллег-демократов представил "Акт по защите суверенитета Украины", — говорится в сообщении на сайте комитета.

Как отмечается в заявлении, предложение "посылает чёткий сигнал" о готовности США добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации ситуации вокруг Незалежной.

WP: Сенаторы-демократы в США предложили ввести санкции против Путина

WP: Сенаторы-демократы в США предложили ввести санкции против Путина

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик выразил мнение, что с помощью санкций и дипломатических последствий администрация США "пытается заболтать" важнейший для России вопрос о гарантиях безопасности.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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