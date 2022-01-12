В Чувашии около 40 школьников обратились к медикам с признаками отравления

В Новочебоксарске около 40 учеников школы № 16 обратились к врачам за два последних дня. У всех одинаковые симптомы — боль в животе и температура. Причиной может быть пищевое отравление. Об инциденте сообщило СУ СКР по Чувашии.

Один ребёнок был госпитализирован, остальные лечатся дома. Школьники почувствовали себя плохо после посещения учебного заведения днём ранее. Полиция начала доследственную проверку. На месте происшествия работают правоохранители.

"Опрашиваются очевидцы, проводятся иные необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки следователями будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в учебном учреждении", — отметили в ведомстве.