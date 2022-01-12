Новый министр информации Казахстана счёл "демонизацией" его образа обвинения в русофобии
Умаров указал на приверженность принципам дружбы народов и полностью отверг высказанные в его адрес упрёки.
Аскар Умаров. Фото © Facebook / Асқар Умаров
Аскар Умаров, занявший в новом Правительстве Казахстана пост министра информации и общественного развития, назвал "демонизацией" его образа обвинения в русофобии и подчеркнул, что не является тем, кем его пытаются выставить. Заявление чиновника стало ответом на отказ главы Россотрудничества Евгения Примакова работать с ним из-за русофобских высказываний.
"Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как, например, День Победы, и так далее", — заверил Умаров в "Фейсбуке".
Министр подчеркнул, что планирует создать хорошую синергию с российскими и другими коллегами, с которыми можно наладить обмен полезным опытом. Он заявил о готовности "вместе работать для общей пользы". Умаров также подтвердил свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями.
Напомним, что на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку. 11 января президент Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства страны.
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