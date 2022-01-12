НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Заммэра Москвы Ефимов допустил введение новых ограничений из-за "омикрона"

Он уточнил, что решения будут приниматься на основании количества госпитализаций и загрузки системы здравоохранения.

12 января, 19:25

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Власти Москвы могут ввести новые ограничения из-за штамма ковида "омикрон" в случае высокой загрузки системы здравоохранения. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы, безусловно, будем прибегать к ним в том случае, если такая необходимость возникнет, только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений", — сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

Гинцбург сообщил, что в Москве у 30% заболевших ковидом выявлен "омикрон"

Гинцбург сообщил, что в Москве у 30% заболевших ковидом выявлен "омикрон"

Заммэра уточнил, что решения будут приниматься на основании количества госпитализаций и загрузки системы здравоохранения. По словам Ефимова, во время последних волн коронавируса столица вводила ограничения вместе с другими регионами, они продолжались короткое время и позволили "практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые значения заболеваемости". Какие конкретно меры могут быть введены, Ефимов не пояснил, подчеркнув, что об этом говорить пока преждевременно.

Песков назвал вакцинацию от ковида добром "на фоне надвигающейся войны"

Песков назвал вакцинацию от ковида добром "на фоне надвигающейся войны"

Ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1