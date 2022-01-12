Заммэра Москвы Ефимов допустил введение новых ограничений из-за "омикрона"

Власти Москвы могут ввести новые ограничения из-за штамма ковида "омикрон" в случае высокой загрузки системы здравоохранения. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы, безусловно, будем прибегать к ним в том случае, если такая необходимость возникнет, только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений", — сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".