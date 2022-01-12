Заммэра Москвы Ефимов допустил введение новых ограничений из-за "омикрона"
Он уточнил, что решения будут приниматься на основании количества госпитализаций и загрузки системы здравоохранения.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Власти Москвы могут ввести новые ограничения из-за штамма ковида "омикрон" в случае высокой загрузки системы здравоохранения. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Мы, безусловно, будем прибегать к ним в том случае, если такая необходимость возникнет, только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений", — сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".
Заммэра уточнил, что решения будут приниматься на основании количества госпитализаций и загрузки системы здравоохранения. По словам Ефимова, во время последних волн коронавируса столица вводила ограничения вместе с другими регионами, они продолжались короткое время и позволили "практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые значения заболеваемости". Какие конкретно меры могут быть введены, Ефимов не пояснил, подчеркнув, что об этом говорить пока преждевременно.
Ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
Комментариев: 0