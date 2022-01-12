Замглавы МИД Грушко заявил, что Москва ждёт однозначный ответ НАТО по предложениям РФ

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что кардинальные различия в подходах России и НАТО к вопросам гарантий безопасности пока не позволили Москве принять решение о дальнейших действиях.

"Фундаментальные различия в подходах к обеспечению европейской безопасности, конечно, не позволили сегодня нам принять конкретное решение в отношении алгоритма наших дальнейших действий", — сказал дипломат по итогам заседания Совета Россия – НАТО.

Замглавы МИД добавил, что Москва рассчитывает на однозначный ответ альянса по российским предложениям.