Замглавы МИД Грушко заявил, что Москва ждёт однозначный ответ НАТО по предложениям РФ
Дипломат подчеркнул, что сегодня принять конкретное решение не позволили фундаментальные различия в подходах к обеспечению европейской безопасности.
Заседание Совета Россия – НАТО в Брюсселе © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET / POOL/
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что кардинальные различия в подходах России и НАТО к вопросам гарантий безопасности пока не позволили Москве принять решение о дальнейших действиях.
"Фундаментальные различия в подходах к обеспечению европейской безопасности, конечно, не позволили сегодня нам принять конкретное решение в отношении алгоритма наших дальнейших действий", — сказал дипломат по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
Замглавы МИД добавил, что Москва рассчитывает на однозначный ответ альянса по российским предложениям.
"Мы рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения тех предложений, которые мы выдвинули, либо объяснят, почему они неприемлемы", — подчеркнул Грушко.
Ранее Лайф сообщал, что в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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