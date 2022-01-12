Эксперт ВОЗ Керкхове: Коронавирус постепенно становится эндемичным

Коронавирус постепенно становится эндемичным, этого пока не произошло, однако Всемирная организация здравоохранения рассматривает различные варианты развития ситуации. Об этом рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Стоит отметить, что эндемическое заболевание — это болезнь, обычная для какого-либо региона, постоянно присутствующая в сообществе людей. Кроме того, эндемическими могут быть и инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определённой местности.

"Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Это даже не оспаривается. Но сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации очень значительны… Так что вирус на пути становления эндемичным, но мы ещё к этому не пришли", — отметила эксперт ВОЗ во время брифинга.

Ван Керкхове добавила, что ВОЗ рассматривает различные сценарии развития ситуации в связи с появлением нового штамма ковида "омикрон", который во многих странах уже превзошёл по распространению "дельту".

"Вирус развивается. И "омикрон", скорее всего, не последний штамм, о котором мы будем вам говорить. Так что у нас есть элемент непредсказуемости. Мы не имеем ту предсказуемость, которая есть у гриппа, у типичных сезонных заболеваний. Но мы, возможно, придём к этому", — уверена специалист.

По мнению Ван Керкхове, вирус не может стать эндемичным для одной страны, тогда как в других продолжится пандемия.