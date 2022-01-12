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Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесён на конец 2022 года

Украинские разработчики объяснили своё решение необходимостью доработать её.

12 января, 19:01
<p>Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZNLaKOlXVvw&t=2s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GSC Game World</a></p>

Кадр из видео YouTube / GSC Game World

Компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет презентована весной этого года, как ожидалось ранее. Поклонники проекта не скоро смогут оценить её. О переносе сроков выхода игры на 8 декабря 2022 года разработчики сообщили в "Твиттере".

"Эти дополнительные семь месяцев необходимы для того, чтобы полностью реализовать наше видение и довести игру до нужного состояния", — объяснила украинская студия GSC Game World.

Также создатели признались, что решение о переносе срока было непростым. Но оно стало вынужденным из-за стремления создать игру, которая по-настоящему понравится геймерам. В студии отметили, что на доработку S.T.A.L.K.E.R. 2 может уйти столько времени, сколько потребуется.

"И это в такое время!": Журналиста на Украине возмутил русский язык в S.T.A.L.K.E.R. 2

"И это в такое время!": Журналиста на Украине возмутил русский язык в S.T.A.L.K.E.R. 2

Напомним, первоначально выход S.T.A.L.K.E.R. 2 планировался на 28 апреля 2022 года. Игра должна появиться на ПК, также она должна стать временным эксклюзивом Xbox. Разработчики ранее рассказали, что в распоряжении геймера окажется открытый мир размером 64 квадратных километра. Кроме того, в игре будет множество квестов, над которыми работает около 30 гейм-дизайнеров, а прохождение сюжета займёт около 100 часов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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