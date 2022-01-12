Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесён на конец 2022 года

Компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет презентована весной этого года, как ожидалось ранее. Поклонники проекта не скоро смогут оценить её. О переносе сроков выхода игры на 8 декабря 2022 года разработчики сообщили в "Твиттере".

"Эти дополнительные семь месяцев необходимы для того, чтобы полностью реализовать наше видение и довести игру до нужного состояния", — объяснила украинская студия GSC Game World.

Также создатели признались, что решение о переносе срока было непростым. Но оно стало вынужденным из-за стремления создать игру, которая по-настоящему понравится геймерам. В студии отметили, что на доработку S.T.A.L.K.E.R. 2 может уйти столько времени, сколько потребуется.