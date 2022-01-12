На таксиста из Тольятти завели более ста дел за совращение сына и детей своих друзей

Жителя Тольятти обвиняют в совращении своего несовершеннолетнего сына и детей своих друзей. Всего насчитывается свыше ста эпизодов, по данным фактам возбуждено более ста уголовных дел. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам детей, 56-летний таксист Лев Родин заставлял их трогать его за интимные места. Также он пытался вести с дочерьми двух своих друзей интим-переписки. Всё вскрылось, когда одна из школьниц показала маме эти сообщения от мужчины. Женщина написала заявление в полицию, позже обо всём рассказал и запуганный сын таксиста. Оказалось, что мальчик молчал о приставаниях отца, поскольку тот пригрозил убить его мать, если он что-то расскажет. Но жена Родина замечала, что ребёнок по какой-то причине напряжён. Например, когда семья гостила у бабушки, мальчик потом очень не хотел возвращаться домой.

Жена подозреваемого также рассказала, что сам мужчина в последний год вёл себя странно. Почти перестал ходить на работу и только и делал, что ездил в "гости" к двоим школьницам, которых, как выяснилось, совращал. Иногда приводил девочек домой для того, чтобы они "последили" за детьми (всего у супругов двое сыновей). Однажды, когда жена всё же попыталась выяснить, почему он так часто ходит в гости к друзьям, Родин устроил скандал, после которого данная тема больше не поднималась.

Родители девочек, которых домогался мужчина, не могут поверить в произошедшее, поскольку они дружили семьями долгие годы. Иногда подозреваемому даже доверяли забрать детей из школы. Сейчас со всеми пострадавшими работает психолог. Сын таксиста и его мама срочно переехали.

Следователям удалось выяснить, что в период с 2017 по 2020 год Родин приставал к детям более ста раз. Свои действия он объяснил так: "Что-то попутало". В данный момент мужчина арестован. Все уголовные дела в отношении него возбуждены по статье "Насильственные действия сексуального характера".