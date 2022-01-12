В Красноярске мужчина с автоматом Калашникова устроил разборки в отделении почты

Жители Красноярска заметили в почтовом отделении вооружённого мужчину. Он был пьян и устроил разборки с одним из посетителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как уточняется, между двумя мужчинами произошла ссора, после чего один вышел на улицу, а вернулся уже вооружённым. Видимо, он посчитал, что автомат Калашникова в руках придаст ему более убедительный вид перед оппонентом. Он какое-то время ходил по отделению, после чего его обезвредил один из посетителей почты. Горе-стрелка удерживали до приезда сотрудников полиции, которые после его задержали.

Хулиганом оказался мужчина 1984 года рождения. Как уточняется, он был пьян. По предварительной версии, оружие было охолощённым и непригодным для выстрелов. Правоохранители начали проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.