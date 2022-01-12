Аэропорт Алма-Аты возобновил работу по обслуживанию рейсов
Воздушная гавань будет работать по ограниченному графику — с 08:00 до 21:00 (с 05:00 до 18:00 мск).
Аэропорт Алма-Аты © Instagram / almatyairport
Аэропорт Алма-Аты возобновил работу по обслуживанию внутренних и международных рейсов с 21:00 мск 12 января (00:00 13 января по местному времени). Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Аэропорт будет работать по ограниченному графику — с 08:00 до 21:00 (с 05:00 до 18:00 мск). В терминалы в целях безопасности будут пускать только пассажиров. "Аэрофлот" прежде сообщал, что возобновит рейсы между Москвой и Алма-Атой с 14 января.
Аэропорт Алма-Аты стал одним из главных мест беспорядков, прошедших в Казахстане. Глава МВД страны Ерлан Тургумбаев ранее заявил, что в захвате воздушной гавани участвовало около 800 человек. В результате из-за действий преступников было отменено около 116 рейсов, в здании аэропорта разграблены магазины.
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