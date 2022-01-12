Аэропорт Алма-Аты возобновил работу по обслуживанию рейсов

Аэропорт Алма-Аты возобновил работу по обслуживанию внутренних и международных рейсов с 21:00 мск 12 января (00:00 13 января по местному времени). Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт будет работать по ограниченному графику — с 08:00 до 21:00 (с 05:00 до 18:00 мск). В терминалы в целях безопасности будут пускать только пассажиров. "Аэрофлот" прежде сообщал, что возобновит рейсы между Москвой и Алма-Атой с 14 января.