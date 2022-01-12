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Рогозин заявил, что на Байконуре не обрадуются министру информации Казахстана Умарову

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что на космодроме не ждут чиновника, известного своими русофобскими заявлениями.

12 января, 20:12

Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров. © Facebook / askar.kumyran

На космодроме Байконур не будут рады новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Напомним, что этот казахстанский чиновник известен своими антироссийскими заявлениями. Ему закрыт въезд в РФ.

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"На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждём", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

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Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался работать с Умаровым. Глава ведомства рассказал, что изучил биографию министра и обратил внимание на ряд его высказываний, в которых он нелестно отзывался о русских. Примаков назвал Умарова русофобской дрянью.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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