Рогозин заявил, что на Байконуре не обрадуются министру информации Казахстана Умарову

На космодроме Байконур не будут рады новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Напомним, что этот казахстанский чиновник известен своими антироссийскими заявлениями. Ему закрыт въезд в РФ.

"На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждём", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.