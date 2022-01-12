Рогозин заявил, что на Байконуре не обрадуются министру информации Казахстана Умарову
Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что на космодроме не ждут чиновника, известного своими русофобскими заявлениями.
Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров. © Facebook / askar.kumyran
На космодроме Байконур не будут рады новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Напомним, что этот казахстанский чиновник известен своими антироссийскими заявлениями. Ему закрыт въезд в РФ.
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"На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждём", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался работать с Умаровым. Глава ведомства рассказал, что изучил биографию министра и обратил внимание на ряд его высказываний, в которых он нелестно отзывался о русских. Примаков назвал Умарова русофобской дрянью.
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