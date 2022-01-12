Пресс-секретарь Госдепартамента Прайс оценил итоги заседания Совета Россия – НАТО

Россия и страны НАТО обсуждали в Брюсселе сферы, в которых могут добиться прогресса, укрепив коллективную безопасность. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"В ходе состоявшегося сегодня заседания союзники по НАТО высказали свои мнения относительно сфер, в которых НАТО и Россия потенциально могли бы добиться прогресса совместными усилиями таким образом, чтобы укрепить коллективную безопасность для всех нас и, более того, для всего мира", — сообщил дипломат.