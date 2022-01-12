Пресс-секретарь Госдепартамента Прайс оценил итоги заседания Совета Россия – НАТО
По его словам, в Брюсселе речь шла о темах, где РФ и страны альянса могут добиться успеха в укреплении коллективной безопасности.
Табличка Госдепартамента США © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россия и страны НАТО обсуждали в Брюсселе сферы, в которых могут добиться прогресса, укрепив коллективную безопасность. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
"В ходе состоявшегося сегодня заседания союзники по НАТО высказали свои мнения относительно сфер, в которых НАТО и Россия потенциально могли бы добиться прогресса совместными усилиями таким образом, чтобы укрепить коллективную безопасность для всех нас и, более того, для всего мира", — сообщил дипломат.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента добавил, что взаимодействие сторон включает действия по сокращению рисков, а также по обеспечению транспарентности, повышению эффективности сотрудничества и контролю над вооружениями.
Ранее Лайф сообщал, что в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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