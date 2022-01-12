Американские политики, поддержавшие законопроект о санкциях против президента РФ Владимира Путина и российских банков, пытаются повысить свой авторитет. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Тем американским конгрессменам, которые поставили свои подписи под проектом такой резолюции, конечно, это не делает чести", — сказал Оленченко в беседе с RT.

По мнению эксперта, опубликованный проект свидетельствует о серьёзной борьбе в кругах американской элиты. Оленченко заметил, что существует определённая связь между решением подготовить такую резолюцию и принятым властями США предложением России начать переговоры.

"Американцы, которые делают заявления в адрес руководителей стран, видимо, не обладают ни политическим знанием, ни умением вести диалоги, ни умением найти своё место. Поэтому впадают в такие крайности", — подчеркнул аналитик.