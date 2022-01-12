"Не делает им чести": Аналитик Оленченко объяснил мотивы сенаторов США, предложивших новые санкции против РФ
По словам эксперта, опубликованный законопроект свидетельствует о серьёзной борьбе в кругах американской элиты.
© Pixabay
Американские политики, поддержавшие законопроект о санкциях против президента РФ Владимира Путина и российских банков, пытаются повысить свой авторитет. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
"Тем американским конгрессменам, которые поставили свои подписи под проектом такой резолюции, конечно, это не делает чести", — сказал Оленченко в беседе с RT.
По мнению эксперта, опубликованный проект свидетельствует о серьёзной борьбе в кругах американской элиты. Оленченко заметил, что существует определённая связь между решением подготовить такую резолюцию и принятым властями США предложением России начать переговоры.
"Американцы, которые делают заявления в адрес руководителей стран, видимо, не обладают ни политическим знанием, ни умением вести диалоги, ни умением найти своё место. Поэтому впадают в такие крайности", — подчеркнул аналитик.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик выразил мнение, что с помощью санкций и дипломатических последствий администрация США "пытается заболтать" важнейший для России вопрос о гарантиях безопасности.
Лента новостей
"Был в ярости": Москвич избил и выкинул на улицу собаку, укусившую его сына за лицо
сегодня в 20:26
Рогозин заявил, что на Байконуре не обрадуются министру информации Казахстана Умарову
сегодня в 20:12
Скворцова сообщила, что доля "омикрона" в выборке ФМБА составляет 76% от всех заболевших
сегодня в 20:01
Комментариев: 0