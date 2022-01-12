Представитель Госдепа Прайс: США призывают Россию сохранять статус-кво по Украине

США готовы продолжать диалог с Россией, если ситуация вокруг Украины не изменится. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс.

"Если будет сохраняться статус-кво, мы продолжим заниматься дипломатией и диалогом. Но мы давали очень ясно понять, что дипломатия и диалог могут дать результат только в контексте деэскалации", — сказал он на регулярном брифинге для журналистов.

Дипломат добавил, что деэскалация не должна затягиваться "на недели или даже более того". Также, по словам Прайса, в Вашингтоне надеются, что Москва "выберет дипломатию" в ситуации вокруг Украины и США не придётся вводить "беспрецедентные" санкции.

"Мы чётко обозначили, какой будет альтернатива. Альтернатива, о которой мы и наши партнёры по НАТО говорили, — это жёсткий ответ с беспрецедентными последствиями для российской экономики. <...> Надеемся, что эта [альтернатива] останется гипотетической", — заявил глава пресс-службы Госдепа.

Ранее стало известно, что НАТО отказалось предоставить России гарантии невступления Украины в альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, этот вопрос может быть решён сугубо между официальным Киевом и 30 участниками блока.