Представитель Госдепа Прайс: США призывают Россию сохранять статус-кво по Украине
По его словам, в Вашингтоне надеются, что Москва "выберет дипломатию" в ситуации вокруг Незалежной и Вашингтону не придётся вводить "беспрецедентные" санкции.
Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс © ТАСС / AP
США готовы продолжать диалог с Россией, если ситуация вокруг Украины не изменится. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс.
"Если будет сохраняться статус-кво, мы продолжим заниматься дипломатией и диалогом. Но мы давали очень ясно понять, что дипломатия и диалог могут дать результат только в контексте деэскалации", — сказал он на регулярном брифинге для журналистов.
Дипломат добавил, что деэскалация не должна затягиваться "на недели или даже более того". Также, по словам Прайса, в Вашингтоне надеются, что Москва "выберет дипломатию" в ситуации вокруг Украины и США не придётся вводить "беспрецедентные" санкции.
"Мы чётко обозначили, какой будет альтернатива. Альтернатива, о которой мы и наши партнёры по НАТО говорили, — это жёсткий ответ с беспрецедентными последствиями для российской экономики. <...> Надеемся, что эта [альтернатива] останется гипотетической", — заявил глава пресс-службы Госдепа.
Ранее стало известно, что НАТО отказалось предоставить России гарантии невступления Украины в альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, этот вопрос может быть решён сугубо между официальным Киевом и 30 участниками блока.
В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную, а президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину.
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