Из Алма-Аты в Москву на самолёте Минобороны прибыли ещё 146 россиян
Военно-транспортное воздушное судно Ил-76 доставило граждан на аэродром Чкаловский.
© ТАСС / Валерий Шарифулин
Самолёт Минобороны РФ доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву ещё 146 россиян. Об этом журналистам сообщили в российском военном ведомстве.
"Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 146 российских граждан", — указано в заявлении министерства.
Ранее сообщалось, что самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел из Алма-Аты в Москву. В Минобороны уточнили, что вывоз граждан РФ "будет продолжаться до полного выполнения задачи".
Накануне самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ из Казахстана в Россию были доставлены 2095 российских и иностранных граждан.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
Комментариев: 0