Из Алма-Аты в Москву на самолёте Минобороны прибыли ещё 146 россиян

Самолёт Минобороны РФ доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву ещё 146 россиян. Об этом журналистам сообщили в российском военном ведомстве.

"Самолёт военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 146 российских граждан", — указано в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел из Алма-Аты в Москву. В Минобороны уточнили, что вывоз граждан РФ "будет продолжаться до полного выполнения задачи".