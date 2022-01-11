Число задержанных в Казахстане из-за беспорядков достигло 9,9 тысячи человек

В МВД страны сообщили, что в ходе рейдов полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими в Таразе изъяли пистолет Макарова, магазины к нему, бронежилет и прочее.