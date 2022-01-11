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Число задержанных в Казахстане из-за беспорядков достигло 9,9 тысячи человек

В МВД страны сообщили, что в ходе рейдов полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими в Таразе изъяли пистолет Макарова, магазины к нему, бронежилет и прочее.

11 января, 04:32

© ТАСС / Валерий Шарифулин

В Казахстане после беспорядков задержаны почти 10 тысяч человек. Об этом информирует МВД республики.

"МВД: 9900 человек задержано правоохранителями", — говорится в сообщении.

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В министерстве добавили, что в ходе рейдов полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими в Таразе изъяли пистолет Макарова, магазины к нему, бронежилет и прочее.

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Напомним, 10 января в Казахстане прошёл общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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