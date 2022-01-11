Сервис Ozon Travel выяснил, в какие страны россияне планируют отправиться в 2022 году. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Всего в путешествия в наступившем году планируют отправиться 82% россиян. В топ-5 стран, которые собираются посетить туристы, входят Турция (32%), Египет (19%), Италия (10%), Греция (9%) и Испания (9%). При этом 73% намерены путешествовать внутри России. 88% опрошенных собираются в путешествие на отдых, 41% хочет увидеться с друзьями и родственниками, 14% планируют поездку по работе, а 4% уезжают на обучение.

Согласно опросу, женщины больше мужчин предпочитают Турцию (39% против 23%). Мужчины же чаще выбирают ОАЭ и Китай.

"На билеты "туда-обратно" внутри страны в расчёте на одного человека путешественники готовы потратить от 15 до 40 тыс. руб. Средняя сумма среди женщин — 25 тыс. руб., а среди мужчин — 40 тыс. руб. На билеты за границу в расчёте на одного человека туристы готовы потратить в среднем 55 тыс. руб.", — отмечают авторы исследования.

Также опрос показал, что, если бы билет был бесплатным, большая часть хотела бы поехать в Италию (6%), Турцию (5%) и на Мальдивы (5%). Люди в возрасте 18–30 лет мечтают посетить США, причём мужчины (7%) больше, чем женщины (2%). В Южной Корее и Японии хотят побывать по 4%. При этом возрастная группа 40+ вообще не интересуется азиатскими странами. Туристы в возрасте 41–50 отдают предпочтение Италии (9%), Таиланду (8%) и Испании (8%) и чаще других выбирают Турцию (9%) и Грецию (6%).

"В большинстве случаев путешествие мечты предполагает перелёт, и важными для туристов оказались прямой рейс (71%), удобное время вылета (47%) и возможность выбрать место в самолёте (32%). Для молодёжи (28%) важен выбор типа питания на борту, а люди пожилого возраста волнуются за удобное расположение аэропорта (31%)", — заключили в Ozon Travel.