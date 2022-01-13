Неизвестные похитили 15 млн рублей из дома автора телепередачи "Куклы" Григорьева

В Москве преступники похитили из дома автора телепрограммы "Куклы" Василия Григорьева примерно 15 миллионов рублей в долларах и евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются. Также ведётся подсчёт и оценка нанесённого ущерба. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников. Как уточняет Пятый канал, похищено около 150 тысяч долларов и 50 тысяч евро.

Василий Григорьев родился в 1958 году в Москве. Он окончил отделение кинодраматургии ВГИКа. В 1994 году Григорьев запустил развлекательную сатирическую передачу "Куклы", которая затрагивала острые темы российской политики. В эфир она выходила на канале НТВ до 2002 года.