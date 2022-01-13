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Неизвестные похитили 15 млн рублей из дома автора телепередачи "Куклы" Григорьева

По данным СМИ, добычей преступников стало примерно 150 тысяч долларов и 50 тысяч евро. Ведётся розыск.

13 января, 00:07
<p>Василий Григорьев © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/producer/ros/42431/foto/250807/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Василий Григорьев © kino-teatr.ru

В Москве преступники похитили из дома автора телепрограммы "Куклы" Василия Григорьева примерно 15 миллионов рублей в долларах и евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего выясняются. Также ведётся подсчёт и оценка нанесённого ущерба. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников. Как уточняет Пятый канал, похищено около 150 тысяч долларов и 50 тысяч евро.

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Василий Григорьев родился в 1958 году в Москве. Он окончил отделение кинодраматургии ВГИКа. В 1994 году Григорьев запустил развлекательную сатирическую передачу "Куклы", которая затрагивала острые темы российской политики. В эфир она выходила на канале НТВ до 2002 года.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве глухонемой грабитель в маске кошечки избил продавщицу магазина и обчистил кассу на 115 тысяч рублей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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