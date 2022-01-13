Премьер Чехии Фиала забыл про микрофон и выругался матом на заседании парламента. Видео © Novinky

Премьер-министр Чехии Петр Фиала случайно выругался во время заседания парламента. Об этом сообщает издание Novinky.

"Как же меня это всё достало", — заявил он, использовав нецензурную лексику.

Микрофон политика в этот момент был включён, и его эмоциональное замечание услышали коллеги. Как уточняется, такую реакцию премьера вызвало, скорее всего, затянувшееся заседание. После этого глава пресс-службы Правительства Чехии Вацлав Смолка пояснил, что подобное поведение не свойственно Фиале, однако "в напряжённой обстановке он мог случайно сказать что-то непубличное".