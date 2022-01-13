Премьер Чехии Фиала забыл про микрофон и выругался матом на заседании парламента
Недовольство политика вызвало чересчур затянувшееся мероприятие, пишут местные СМИ.
Чешский премьер Фиала эмоционально выругался на заседании парламента с включённым микрофоном. Кадр видео © Novinky
Премьер Чехии Фиала забыл про микрофон и выругался матом на заседании парламента. Видео © Novinky
Премьер-министр Чехии Петр Фиала случайно выругался во время заседания парламента. Об этом сообщает издание Novinky.
"Как же меня это всё достало", — заявил он, использовав нецензурную лексику.
Микрофон политика в этот момент был включён, и его эмоциональное замечание услышали коллеги. Как уточняется, такую реакцию премьера вызвало, скорее всего, затянувшееся заседание. После этого глава пресс-службы Правительства Чехии Вацлав Смолка пояснил, что подобное поведение не свойственно Фиале, однако "в напряжённой обстановке он мог случайно сказать что-то непубличное".
Ранее Лайф рассказывал, что певец Филипп Киркоров в вызывающем наряде с "иконами" выругался матом рядом с маленькими детьми. Вопрос журналиста так разозлил поп-короля, что тот не сдержал эмоций перед камерами.
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