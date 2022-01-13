Ведущая Fox News сравнила Путина со звездой НБА, а команду Байдена — со школьниками
Так Лора Ингрэм отреагировала на публикацию New York Times, посвящённую российско-американским переговорам, прошедшим в начале недели в Европе.
Джо Байден и Владимир Путин © ТАСС / Михаил Метцель
Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм сравнила умение российской и американской стороны вести переговоры с профессиональными навыками игроков в баскетбол. Об этом она написала в "Твиттере".
"Позволить Путину сесть за стол переговоров с командой Байдена — всё равно что позволить Леброну Джеймсу (звезда НБА. — Прим. Лайфа) играть против школьной команды учеников средних классов", — отметила Ингрэм.
Так журналистка отреагировала на публикацию New York Times, посвящённую российско-американским переговорам, прошедшим в начале недели в Европе.
Как ранее сообщал Лайф, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы. Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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