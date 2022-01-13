"Реал" в дополнительное время обыграл "Барселону" и вышел в финал Суперкубка Испании

Мадридский "Реал" в дополнительное время обыграл каталонскую "Барселону" в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу. Игра состоялась на нейтральном поле в Саудовской Аравии.

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2. Голами у клуба из Мадрида отметились Винисиус Жуниор (25-я минута) и Карим Бензема (72), в составе каталонцев отличились Люк де Йонг (41) и Ансу Фати (83). Победитель матча определился в дополнительное время. На 98-й минуте гол забил полузащитник "Реала" Федерико Вальверде. Таким образом, итоговый счёт 3:2 в пользу мадридцев.

Стоит отметить, что свой первый матч в составе сине-гранатовых провёл перешедший из клуба "Манчестер Сити" Ферран Торрес. Полузащитник результативными действиями не отметился и был заменён на 46-й минуте.

"Реал" стал первым финалистом Суперкубка Испании. В финале сливочные сыграют с победителем матча между мадридским "Атлетико" и "Атлетиком" из Бильбао, который запланирован на 13 января.