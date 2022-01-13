Токаев отменил режим ЧП в трёх областях Казахстана с 13 января
Речь идёт о Западно-Казахстанской, Северно-Казахстанской и Павлодарской областях.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. © Twitter / TokayevKZ
Власти Казахстана приняли решение отменить в трёх областях введённый из-за массовых беспорядков режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.
Речь идёт о Западно-Казахстанской, Северно-Казахстанской и Павлодарской областях. Решение вступит в силу в ночь на 13 января.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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