Токаев отменил режим ЧП в трёх областях Казахстана с 13 января

Власти Казахстана приняли решение отменить в трёх областях введённый из-за массовых беспорядков режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Речь идёт о Западно-Казахстанской, Северно-Казахстанской и Павлодарской областях. Решение вступит в силу в ночь на 13 января.