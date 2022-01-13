НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Токаев отменил режим ЧП в трёх областях Казахстана с 13 января

Речь идёт о Западно-Казахстанской, Северно-Казахстанской и Павлодарской областях.

12 января, 22:26
<p>Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. © Twitter / <a href="https://twitter.com/TokayevKZ/status/1405534765487247363/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TokayevKZ</a></p>

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. © Twitter / TokayevKZ

Власти Казахстана приняли решение отменить в трёх областях введённый из-за массовых беспорядков режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Речь идёт о Западно-Казахстанской, Северно-Казахстанской и Павлодарской областях. Решение вступит в силу в ночь на 13 января.

Президент Казахстана Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после погромов

Президент Казахстана Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после погромов

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1