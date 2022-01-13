Президент Казахстана Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после погромов
По его словам, перед правительством стоит задача сделать так, чтобы город выглядел ещё лучше, чем раньше.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал восемь месяцев на восстановление города Алма-Ата после массовых беспорядков. Об этом он заявил в эфире телеканала "Хабар 24".
"Даю восемь месяцев... Основные объекты надо восстановить, но работа будет продолжаться и далее", — сказал Токаев.
Лидер Казахстана добавил, что он родился и учился в Алма-Ате, назвав восстановление города делом чести. Токаев не сомневается в том, что этот процесс будет успешно завершён.
"Причём перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел ещё лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать", — подчеркнул президент Казахстана.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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