Президент Казахстана Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после погромов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал восемь месяцев на восстановление города Алма-Ата после массовых беспорядков. Об этом он заявил в эфире телеканала "Хабар 24".

"Даю восемь месяцев... Основные объекты надо восстановить, но работа будет продолжаться и далее", — сказал Токаев.

Лидер Казахстана добавил, что он родился и учился в Алма-Ате, назвав восстановление города делом чести. Токаев не сомневается в том, что этот процесс будет успешно завершён.