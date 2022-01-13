ВОЗ: Число заражений ковидом за сутки в мире впервые превысило три миллиона
Количество летальных исходов за последние 24 часа увеличилось на 7735, достигнув 5,501 млн.
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За последние сутки в мире зафиксирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом — 3 395 785 человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Показатель в три миллиона новых заболевших превышен впервые.
Количество летальных исходов за последние 24 часа увеличилось на 7735, достигнув 5,501 млн. Общее число инфицированных составляет 312 173 462.
Лидируют по числу заражений США (61 332 277), Индия (36 070 510), Бразилия (22 558 695), Великобритания (14 732 598) и Франция (12 246 358).
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что доля "омикрона" в выборке агентства составляет 76% от всех заболевших. По её словам, уже прослеживается выраженное доминирование этого штамма перед другими линиями.
Ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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