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ВОЗ: Число заражений ковидом за сутки в мире впервые превысило три миллиона

Количество летальных исходов за последние 24 часа увеличилось на 7735, достигнув 5,501 млн.

12 января, 21:51

© Pixabay

За последние сутки в мире зафиксирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом — 3 395 785 человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Показатель в три миллиона новых заболевших превышен впервые.

Количество летальных исходов за последние 24 часа увеличилось на 7735, достигнув 5,501 млн. Общее число инфицированных составляет 312 173 462.

ВОЗ сообщила о рекордных 15 154 666 случаях ковида за неделю

ВОЗ сообщила о рекордных 15 154 666 случаях ковида за неделю

Лидируют по числу заражений США (61 332 277), Индия (36 070 510), Бразилия (22 558 695), Великобритания (14 732 598) и Франция (12 246 358).

Эксперт ВОЗ Керкхове: Коронавирус постепенно становится эндемичным

Эксперт ВОЗ Керкхове: Коронавирус постепенно становится эндемичным

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что доля "омикрона" в выборке агентства составляет 76% от всех заболевших. По её словам, уже прослеживается выраженное доминирование этого штамма перед другими линиями.

Ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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