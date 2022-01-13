ВОЗ: Число заражений ковидом за сутки в мире впервые превысило три миллиона

За последние сутки в мире зафиксирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом — 3 395 785 человек. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Показатель в три миллиона новых заболевших превышен впервые.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что доля "омикрона" в выборке агентства составляет 76% от всех заболевших. По её словам, уже прослеживается выраженное доминирование этого штамма перед другими линиями.