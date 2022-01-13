Учёные нашли непобедимое антитело к ковиду и раскрыли его секрет Частица оказалась нацелена на такую мишень, которая практически никогда не мутирует — она слишком нужна вирусу. 12 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Итак, ещё раз: чтобы не пустить коронавирусную частицу в клетку человеческого организма, надо обезвредить шип — спайк-белок. Он представляет собой конструктор из множества деталей. И к каждой из них наш иммунитет пытается создать специальное антитело, чтобы оно прикреплялось к этой конкретной детали и таким образом её блокировало. Вирусу это, конечно, не нравится, и именно поэтому он всячески пытается нас обмануть — видоизмениться и стать неузнаваемым. Он всё время меняет структуру деталей, чтобы антитела были против него бессильны. То есть мутирует.

Но для всех его "переодеваний" есть одно непременное условие: ему надо сделать так, чтобы за клетку он зацепиться мог, а вот антитела к нему прицепиться не могли. В этом смысле на шипе есть один принципиально важный участок, так сказать, передний край — так называемый рецептор-связывающий домен. Это самый главный крючок. У превеликого множества человеческих клеток — и в кровеносных сосудах, и в кишечнике, и в лёгких — есть совершенно одинаковые рецепторы — АПФ2 (по английски ACE2). Они вирусу SARS-Cov-2 и нужны — его крючок нацелен именно на эти рецепторы.

Доблестный иммунитет бомбардирует домен-крючок антителами, а вирус, соответственно, продолжает свою хитрую перестановку слагаемых. К примеру, в том же "омикроне" нашли видоизменённые аминокислоты именно в рецептор-связывающем домене. Желаемого результата вирус тем самым, конечно, достигает — антитела против него не работают. И всё-таки крючок он переделывает, прямо скажем, неохотно, потому что он из-за этого хуже цепляется за АПФ2, то есть за клетку. А есть такое место, которое SARS-Cov-2 просто категорически не хочет менять — оно слишком важно. Изменишь его — и вирус вообще не сможет взяться за рецептор.

Так вот, как выяснилось, против этого неприкосновенного и критически необходимого ковиду участка в арсенале человечества тоже есть антитело. Его нашли в организме благополучно выздоровевшего пациента. Об этом рассказали исследователи из Университета Вашингтона в Сиэтле. По их данным, это антитело (ему присвоили наименование S2K146) вырабатывают B-лимфоциты, то есть клетки, которые при контакте с патогеном превращаются в фабрики антител. Учёные отмечают, что S2K146 на самом деле очень похоже на АПФ2, то есть антитело, по сути, притворяется рецептором. Это явление назвали молекулярной мимикрией.

В экспериментах на суррогатном вирусе микробиологи решили удостовериться, действительно ли это антитело выбрало себе такую исключительно удачную мишень. Десятки раз они "подсовывали" вирусу S2K146 и смотрели, будет ли патоген в ответ пытаться видоизменить нужную деталь шипа. И патоген решился на это только один раз, да и то горько об этом пожалел — он в результате очень плохо стал связываться с рецептором АПФ2. Так что учёные пришли к выводу, что найденное антитело поистине идеальное оружие и если найти способы производить в наших организмах армии S2K146, то никакие штаммы ковида нам будут не страшны.

Авторы Адель Романенкова