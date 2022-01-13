Онищенко объяснил, почему в РФ болеют ковидом реже, чем в США: Праздники только кончились

Меньший уровень заболеваемости ковидом в России, чем в США, объясняется тем, что в РФ праздники только завершились, в то время как американцы вышли на работу уже со 2 января. Об этом заявил зампрезидента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

"У нас есть фора, мы только вышли на работу, своевременное поручение дано — разработать меры. Если мы сейчас сделаем так, что у нас коллективный иммунитет не 63% будет, а мы доведём его хотя бы до 70%, убедив нацию прививаться и ревакцинироваться, то это снизит", — приводит слова Онищенко РИА "Новости".