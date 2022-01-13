Онищенко объяснил, почему в РФ болеют ковидом реже, чем в США: Праздники только кончились
По словам эпидемиолога, сейчас важно довести уровень коллективного иммунитета хотя бы до 70%. Для этого необходимо убедить граждан прививаться и ревакцинироваться.
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Меньший уровень заболеваемости ковидом в России, чем в США, объясняется тем, что в РФ праздники только завершились, в то время как американцы вышли на работу уже со 2 января. Об этом заявил зампрезидента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
"У нас есть фора, мы только вышли на работу, своевременное поручение дано — разработать меры. Если мы сейчас сделаем так, что у нас коллективный иммунитет не 63% будет, а мы доведём его хотя бы до 70%, убедив нацию прививаться и ревакцинироваться, то это снизит", — приводит слова Онищенко РИА "Новости".
Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов допустил введение новых ограничений из-за "омикрона". Он уточнил, что решения будут приниматься на основании количества госпитализаций и загрузки системы здравоохранения.
Ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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