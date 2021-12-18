Киркоров в вызывающем наряде с "иконами" выругался матом рядом с маленькими детьми

В Москве прошла премьера новогоднего фильма "Ёлки-8", на котором 54-летний певец Филипп Киркоров устроил настоящий перформанс — не только появился в неоднозначном костюме, но и ругнулся матом при своих маленьких детях. Это попало на видео, которое завирусилось в соцсетях и телеграм-каналах.

Видео © Telegram / НеМалахов

Журналистка задала Киркорову вопрос, который очень ему не понравился. "*** умный вопрос!" — заявил тот с гримасой на лице, пока девушка пыталась добиться от него ответа. От пользователей Сети не укрылся тот факт, что на премьеру поп-король пришёл вместе со своими детьми, которые во время интервью стояли рядом на ковровой дорожке.

Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС