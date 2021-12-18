Киркоров в вызывающем наряде с "иконами" выругался матом рядом с маленькими детьми
Вопрос журналиста так разозлил поп-короля, что тот не сдержал эмоций перед камерами.
Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС
В Москве прошла премьера новогоднего фильма "Ёлки-8", на котором 54-летний певец Филипп Киркоров устроил настоящий перформанс — не только появился в неоднозначном костюме, но и ругнулся матом при своих маленьких детях. Это попало на видео, которое завирусилось в соцсетях и телеграм-каналах.
Видео © Telegram / НеМалахов
Журналистка задала Киркорову вопрос, который очень ему не понравился. "*** умный вопрос!" — заявил тот с гримасой на лице, пока девушка пыталась добиться от него ответа. От пользователей Сети не укрылся тот факт, что на премьеру поп-король пришёл вместе со своими детьми, которые во время интервью стояли рядом на ковровой дорожке.
Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС
На первом показе картины побывали многие звёзды, но особенными образами поразили только Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Знаменитые друзья, как обычно, нацелились на самый верх и эпатировали окружающих своими экстравагантными нарядами. Но поп-король превзошёл сам себя, появившись в костюме с изображением картин, похожих на иконы. Вероятно, эта одежда попала к Киркорову прямиком из византийской коллекции Dolce & Gabbana, которой были недовольны многие, в том числе и за использование религиозной символики, пишет радио "Комсомольская правда".
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