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Киркоров в вызывающем наряде с "иконами" выругался матом рядом с маленькими детьми

Вопрос журналиста так разозлил поп-короля, что тот не сдержал эмоций перед камерами.

17 декабря, 21:30

Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

В Москве прошла премьера новогоднего фильма "Ёлки-8", на котором 54-летний певец Филипп Киркоров устроил настоящий перформанс — не только появился в неоднозначном костюме, но и ругнулся матом при своих маленьких детях. Это попало на видео, которое завирусилось в соцсетях и телеграм-каналах.

Видео © Telegram / НеМалахов

Журналистка задала Киркорову вопрос, который очень ему не понравился. "*** умный вопрос!" — заявил тот с гримасой на лице, пока девушка пыталась добиться от него ответа. От пользователей Сети не укрылся тот факт, что на премьеру поп-король пришёл вместе со своими детьми, которые во время интервью стояли рядом на ковровой дорожке.

Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

На первом показе картины побывали многие звёзды, но особенными образами поразили только Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Знаменитые друзья, как обычно, нацелились на самый верх и эпатировали окружающих своими экстравагантными нарядами. Но поп-король превзошёл сам себя, появившись в костюме с изображением картин, похожих на иконы. Вероятно, эта одежда попала к Киркорову прямиком из византийской коллекции Dolce & Gabbana, которой были недовольны многие, в том числе и за использование религиозной символики, пишет радио "Комсомольская правда".

Кто такая Наталья Ефремова, которую называют настоящей матерью детей Киркорова

Кто такая Наталья Ефремова, которую называют настоящей матерью детей Киркорова

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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