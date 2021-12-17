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Кто из звёзд СССР подпадал под статью за мужеложство

Некоторым из них пришлось сесть в тюрьму, а кому-то удалось сбежать за границу.

17 декабря, 16:14
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Фото © "Кинопоиск" и kino-teatr.ru

17 декабря 1933 года в СССР был принят закон, предусматривающий уголовное наказание за мужеложство. За нетрадиционную любовь её участникам грозил срок до пяти лет, а при особых отягчающих — и все восемь. Лайф решил вспомнить, кто из знаменитостей не побоялся пойти против системы, а кому удалось избежать наказания.

Рудольф Нуреев

Фото © kino-teatr.ru и "Кинопоиск"

Фото © kino-teatr.ru и "Кинопоиск"

За невероятный талант и умения многие были готовы закрыть глаза на невыносимый характер известного танцора балета, но не сексуальную ориентацию. Слухи о его предпочтениях ходили давно, да и сам Нуреев ничего не отрицал, предпочитая выступать в свободной Европе. В 1961 году после гастролей в Париже его очень настойчиво попросили вернуться на родину, где его ждали не фанаты, а срок за мужеложство и конфискация имущества. Поэтому он попросил убежища у французов, а после продолжил свои гастроли — и похождения. Среди его возлюбленных называли знаменитого дизайнера Ив Сен-Лорана, актёра Энтони Перкинса и других. Нуреев четверть века прожил вместе со своим партнёром Эриком Бруном и умер от ВИЧ-инфекции в 54 года.

Сергей Эйзенштейн

Фото © kino-teatr.ru и kino-teatr.ru

Фото © kino-teatr.ru и kino-teatr.ru

О культовой личности в мире кинематографа Сергее Эйзенштейне знают все — он стал автором многих фундаментальных работ по теории кино, а его картина "Броненосец "Потёмкин" стала лучшей в мире по мнению авторитетного жюри во время Всемирной выставки в Брюсселе. И если карьере Эйзенштейна можно только позавидовать, то его личная жизнь была похожа на катастрофу. У режиссёра было несколько женщин, но те никогда не ощущали его любви. В отличие от Григория Александрова — мужа актрисы Любови Орловой. Слишком крепкая мужская дружба и нежное отношение мужчин друг к другу породили волну слухов об их романе. Эйзенштейн даже жил вместе с Александровым, несмотря на то что тот уже был в браке. Власти никак не реагировали на личную жизнь режиссёра, а тот наконец-то женился в 1934 году, но это ни на что не повлияло. Мэтр умер в 50 лет, не оставив наследников.

Юрий Богатырёв

Фото © "Кинопоиск" и kino-teatr.ru

Фото © "Кинопоиск" и kino-teatr.ru

Судьба этого знаменитого и успешного актёра сложилась трагически, и всё из-за домыслов о его ориентации, которую он якобы долгое время скрывал. Тонко чувствующий и ранимый Юрий прекрасно подходил для работы в театре и кино, но в жизни над ним смеялись за его характер. Актёр не мог найти преданных друзей и страдал от одиночества, принимая таблетки от депрессии и заливая в себя алкоголь. Это вместе со слухами сказалось на его карьере — Юрия всё реже стали приглашать на главные роли, а такие фильмы, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Два капитана" и "Родня", остались в прошлом. Постепенно он отошёл на второй план. Богатырёв умер во время пьянки с друзьями в 41 год, не дожив всего месяц до своего дня рождения.

Сергей Параджанов

Фото © "Кинопоиск" и "Кинопоиск"

Фото © "Кинопоиск" и "Кинопоиск"

Режиссёр Сергей Параджанов в мире киноискусства считается поистине великой фигурой. Он стал одним из основателей "новой советской волны" и "поэтического кинематографа", а его картины "Тени забытых предков" и "Цвет граната" помнят до сих пор. Но это не помешало властям СССР на долгие пять лет отправить его в тюрьму по статье "Мужеложство", которую многие посчитали политическим ходом. Пытки и унижения в тюрьме серьёзно подорвали здоровье мэтра и оставили его с сахарным диабетом. Под давлением творческой интеллигенции Параджанова выпустили на свободу, но запретили жить в столицах, а потому он вернулся в родной Тбилиси, где продолжил работу. Там он и умер от рака лёгких в 66 лет.

Роман Виктюк

Фото © "Кинопоиск" и kino-teatr.ru

Фото © "Кинопоиск" и kino-teatr.ru

В послужном списке режиссёра-постановщика Романа Виктюка было поразительное количество пьес — более 150. Новый взгляд на театр и искусство принёс ему не одну престижную европейскую награду, а о его работе "Служанки" знал весь мир. Отличала пьесы Виктюка эротика, которой режиссёр вовсе не стеснялся. Актёры на сцене вели себя раскованно и страстно, особенно много было мужчин. Это породило слухи о нетрадиционной ориентации мэтра, хотя он сам всегда уходил от ответа, обвиняя окружающих в морализаторстве. "Человек по природе бисексуален, как вы не поймёте?" — утверждал он. Ему повезло не привлечь такими речами внимание властей, но в 2020 году он умер от коронавируса в возрасте 84 лет.

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Владимир Торсуев из "Приключений Электроника" признался, что был женат на ведьме

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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