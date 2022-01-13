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Выбило окна и двери: Взрыв газового бойлера произошёл в жилом доме на Сахалине

Скачок давления привёл к пожару в квартире соседнего дома, где загорелась газовая колонка.

12 января, 23:10

При взрыве газового бойлера в жилом доме на Сахалине пострадал один человек © ГУ МЧС РФ по Сахалинской области

В жилом доме в селе Троицкое Анивского района Сахалинской области из-за скачка давления газа произошёл взрыв бойлера. В результате ЧП пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

  • При взрыве газового бойлера в жилом доме на Сахалине пострадал один человек © ГУ МЧС РФ по Сахалинской области
    При взрыве газового бойлера в жилом доме на Сахалине пострадал один человек © ГУ МЧС РФ по Сахалинской области
  • При взрыве газового бойлера в жилом доме на Сахалине пострадал один человек © ГУ МЧС РФ по Сахалинской области
    При взрыве газового бойлера в жилом доме на Сахалине пострадал один человек © ГУ МЧС РФ по Сахалинской области
  • При взрыве газового бойлера в жилом доме на Сахалине пострадал один человек © ГУ МЧС РФ по Сахалинской области
    При взрыве газового бойлера в жилом доме на Сахалине пострадал один человек © ГУ МЧС РФ по Сахалинской области
  • При взрыве газового бойлера в жилом доме на Сахалине пострадал один человек © ГУ МЧС РФ по Сахалинской области
    При взрыве газового бойлера в жилом доме на Сахалине пострадал один человек © ГУ МЧС РФ по Сахалинской области
  • При взрыве газового бойлера в жилом доме на Сахалине пострадал один человек © ГУ МЧС РФ по Сахалинской области
    При взрыве газового бойлера в жилом доме на Сахалине пострадал один человек © ГУ МЧС РФ по Сахалинской области
  • При взрыве газового бойлера в жилом доме на Сахалине пострадал один человек © ГУ МЧС РФ по Сахалинской области
    При взрыве газового бойлера в жилом доме на Сахалине пострадал один человек © ГУ МЧС РФ по Сахалинской области

При взрыве газового бойлера в жилом доме на Сахалине пострадал один человек © ГУ МЧС РФ по Сахалинской области

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"В селе Троицкое Анивского района в результате скачка давления газа произошёл <…> взрыв газового бойлера в квартире на улице Невельская, 4 с последующим возгоранием кухни на площади 9 кв. м. Также в этой квартире взрывом выбило окна и двери. <…> При взрыве бойлера пострадал один человек, передан врачам скорой помощи для доставки в Южно-Сахалинскую городскую больницу им. Анкудинова", — уточнили в ведомстве.

Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Южно-Сахалинске

Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Южно-Сахалинске

В МЧС добавили, что из-за скачка давления в квартире соседнего дома также произошёл пожар, загорелась газовая колонка. Площадь возгорания составила 18 квадратов. В настоящее время оба пожара ликвидированы. Из домов эвакуировали 20 человек. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее Лайф сообщал, что взрыв газа произошёл в жилом доме в Туапсе. Пострадал один человек.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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