В жилом доме в селе Троицкое Анивского района Сахалинской области из-за скачка давления газа произошёл взрыв бойлера. В результате ЧП пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.













"В селе Троицкое Анивского района в результате скачка давления газа произошёл <…> взрыв газового бойлера в квартире на улице Невельская, 4 с последующим возгоранием кухни на площади 9 кв. м. Также в этой квартире взрывом выбило окна и двери. <…> При взрыве бойлера пострадал один человек, передан врачам скорой помощи для доставки в Южно-Сахалинскую городскую больницу им. Анкудинова", — уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что из-за скачка давления в квартире соседнего дома также произошёл пожар, загорелась газовая колонка. Площадь возгорания составила 18 квадратов. В настоящее время оба пожара ликвидированы. Из домов эвакуировали 20 человек. Обстоятельства инцидента устанавливаются.