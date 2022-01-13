Премьер Венгрии Орбан объявил о введении государственного регулирования цен на продукты

Власти Венгрии зафиксировали цены на шесть продуктов питания на уровне 15 октября 2021 года. Такое решение принято на фоне европейского энергокризиса. Об этом по итогам парламентского заседания заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Сегодня мы решили, что вмешаемся в ценообразование шести продуктов: сахара-песка, пшеничной муки, подсолнечного растительного масла, свиных окороков, куриных грудок и коровьего молока 2,8% жирности. Это значит, что цена на эти шесть продуктов должна вернуться на уровень 15 октября прошлого года. Начиная с февраля так должно быть во всех магазинах", — сказал он в видеообращении, которое опубликовано в его аккаунте в "Фейсбуке".

По словам Орбана, Правительство Венгрии прибегает к таким мерам, чтобы защитить интересы граждан в условиях подорожания продуктов первой необходимости из-за энергокризиса. Премьер напомнил, что ранее власти страны уже ограничили рост цен на бензин и пытаются снизить размеры коммунальных платежей.