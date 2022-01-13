Премьер Венгрии Орбан объявил о введении государственного регулирования цен на продукты
Речь идёт о сахаре, пшеничной муке, подсолнечном растительном масле, свиных окороках, куриных грудках и коровьем молоке.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © ТАСС / AP
Власти Венгрии зафиксировали цены на шесть продуктов питания на уровне 15 октября 2021 года. Такое решение принято на фоне европейского энергокризиса. Об этом по итогам парламентского заседания заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Сегодня мы решили, что вмешаемся в ценообразование шести продуктов: сахара-песка, пшеничной муки, подсолнечного растительного масла, свиных окороков, куриных грудок и коровьего молока 2,8% жирности. Это значит, что цена на эти шесть продуктов должна вернуться на уровень 15 октября прошлого года. Начиная с февраля так должно быть во всех магазинах", — сказал он в видеообращении, которое опубликовано в его аккаунте в "Фейсбуке".
По словам Орбана, Правительство Венгрии прибегает к таким мерам, чтобы защитить интересы граждан в условиях подорожания продуктов первой необходимости из-за энергокризиса. Премьер напомнил, что ранее власти страны уже ограничили рост цен на бензин и пытаются снизить размеры коммунальных платежей.
Ранее сообщалось, что из подземных хранилищ Европы подняли более 50% закачанного в прошлом году газа. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, в ЕС были вынуждены добыть из ПХГ 26,6 миллиарда кубометров.
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