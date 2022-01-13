В США впервые использовали антидопинговый закон Родченкова

Прокуратура США возбудила дело против терапевта Эрика Лиры, который может быть причастен к распространению запрещённых препаратов среди спортсменов – участников Олимпиады в Токио, сообщает агентство Reuters. Это первый случай применения в США антидопингового закона Родченкова.

Лиру арестовали в среду, 12 января. Ему уже предъявлены обвинения. В скором времени врач предстанет перед федеральным судом в Техасе. В обвинении не называются спортсмены, которые могут быть причастны к употреблению запрещённых веществ, однако, по информации СМИ, одна из них — нигерийская бегунья Блессинг Окагбаре, провалившая допинг-тест на Играх в Токио.

Отмечается, что Лира давал атлетам препараты, повышающие работоспособность, и включал в их рацион гормон роста и эритропоэтин. По предварительным данным, врач приобрёл вещества в Центральной и Южной Америке и передал их двум спортсменам. Сторона обвинения получила зашифрованные сообщения, в которых медик и один из атлетов обсуждали результаты бега на стометровке.

Закон Родченкова, названный в честь бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который сбежал на Запад и обвинил Россию в государственной допинговой программе, вступил в силу в 2020 году. Согласно ему обвинение может запрашивать для нарушителей до десяти лет лишения свободы и до одного миллиона долларов штрафа.